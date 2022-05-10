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كشف تفاصيل مقتل خمسيني طعنا في إربد

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الثلاثاء، 10-05-2022 03:24 م

كشف تفاصيل مقتل خمسيني طعنا في إربد

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الوكيل الإخباري - كشفت مديرية الأمن العام ملابسات مقتل خمسيني في محافظة إربد.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وقبل أيام ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد بوجود شخص خمسيني متوفيا داخل منزله في مدينة إربد، إذ تم التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة تبين وجود شبهة جنائية وتعرض الجثة لعدة طعنات أدت لوفاته.

وأكد أنه جرى تشكيل فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي وشرطة إربد لمتابعة التحقيق في القضية، إذ تمكن الفريق بعد جمع المعلومات من حصر الاشتباه بابن المغدور وأُلقي القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة إثر خلافات مالية وعائلية وسيتم إحالته للقضاء.

 




 

 


 

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