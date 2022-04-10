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الأحد، 10-04-2022 12:57 م

كشف تهم المعتدين على عامل التوصيل في إربد والعقوبات المتوقعة

سجن


الوكيل الإخباري - أسندت النيابة العامة تهمتي السلب وحيازة سلاح ناري غير مرخص لثلاثة أشخاص متهمين بالاعتداء على عامل توصيل لدى إحدى الشركات الخاصة في مدينة إربد.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إنه تم قيد قضية تحقيقية لدى مدعي عام لواء الطيبة وموضوعها التعدي على عامل توصيل لدى احدى شركات التوصيل الخاصة من قبل ثلاثة أشخاص.


وأضافت انه تم اسناد جرمي جناية السلب وفقا لأحكام المادة (402/1) من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها الى الاشغال المؤبدة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وفقا لأحكام المادة (11/د) من قانون الأسلحة والذخائر.


وأكدت أنه تم استجواب اثنين من المشتكى عليهم وتوقيفهما لمدة 15 يوما والتأكيد على جلب المشتكى عليه الثالث، حيث لا زال التحقيق جاريا.


 




 

 


 

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