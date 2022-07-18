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الإثنين، 18-07-2022 01:00 م

كشف سبب الاكتظاظ على جسر الملك حسين الحدودي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف مصدر حكومي أسباب اكتظاظ المسافرين على جسر الملك حسين الحدودي مع الأراضي الفلسطينية.

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وقال المصدر في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع أعداد المسافرين عن العامين الماضيين بسبب إلغاء قيود كورونا، وعودة الحجاج وموسم عيد الأضحى المبارك والإجازة الصيفية وراء الاكتظاظ الأخير.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن أعداد المسافرين خلال تموز الحالي ستصل إلى ضعفي الأعداد عن العامين الماضيين، حيث يتوقع عبور نحو 300 ألف مسافر وهي أرقام غير مسبوقة.

وبيّن المصدر أن الإجراءات المتعلقة بالسفر على الطرف الآخر وعدم الالتزام بساعات الدوام المتفق عليها مع الأردن تحد من دخول أعداد أكبر من المسافرين وهو ما سبب الاكتظاظ وتأخير المعاملات خلال الأيام القليلة الماضية.

وتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف على المسافرين خلال الفترة المقبلة لاستيعاب أكبر عدد ممكن دون أي مشاكل.

يشار إلى عبور أكثر من 155 ألف مسافر منذ بداية تموز الحالي عبر جسر الملك حسين، بحسب إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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