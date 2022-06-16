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الخميس، 16-06-2022 04:08 م

كشف سبب انتشار الأفاعي السامة في الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور سبب انتشار الأفاعي السامة في الآونة الأخيرة.

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وقال الصقور لـ"الوكيل الإخباري"، إن القتل الجائر للأفاعي غير السامة ساعد في الانتشار الكبير للأفاعي السامة والضارّة.

 

وأضاف أن معدل قتل الأفاعي غير السامة يوميا يصل إلى 40 حالة وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازن مع الأفاعي السامة ما يؤدي لازدياد حالات العض واللدغ.

 

وأشار الصقور إلى أن نشاط الأفاعي غير السامة يكون عادة في النهار، وهي تبحث بواسطة أجهزة الاستشعار لديها عن الأفاعي السامة لقتلها والتغذية عليها.

 

وبيّن أن الأفاعي السامة تنشط ليلا وعند بزوغ النهار تختبئ في أي مكان تكون فيه، وفي حال تعرضها للخطر تدافع عن نفسها بالهجوم على الضحية.

 

ولفت الصقور إلى وجود 30 نوعا من الأفاعي غير السامة في الأردن أشهرها "الحنيش" الذي يمتاز بلونه الأسود وطوله الكبير، فيما يتواجد لدينا 7 أفاعي سامة أبرزها الصل الأسود وأفعى فلسطين.

 

وزادت في الفترة الماضية حالات اللدغ والعض من قبل الأفاعي، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالمناشدات لإنقاذ الأشخاص الملدوغين وخاصة في المناطق الشمالية والأغوار.

 

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، توفر الأمصال الخاصة بعلاج عضات ولدغات الأفاعي والعقارب في كافة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

 




 

 


 

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