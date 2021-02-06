كشوف ناجحي تكميلية التوجيهي في المديريات الاثنين

الوكيل الإخباري - أعلن مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم بالوكالة الدكتور محمد كنانة، عن موعد توفر كشوف العلامات للناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي 2020، حيث ستكون في جميع مديريات التربية في المملكة ، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

اضافة اعلان



ودعا كنانة الطلبة الراغبين بالحصول على كشوفاتهم مراجعة قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم في منطقتهم للحصول عليها.



وكانت وزارة التربية والتعليم، اعلنت الخميس الماضي نتائج الامتحان التكميلي 2020، للطلبة الذين تقدموا لاستكمال متطبات النجاح او رفع المعدل، بمشاركة 95539 طالبا وطالبة، حضر منهم لجلساته 89383 مشتركا ومشتركة.

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





