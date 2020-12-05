كفرنجة.. تعثر مشروعين تربويين بقيمة مليون و133 ألف دينار

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





توقف العمل بمشروعين بقيمة مليون و133 ألف دينار في القطاع التربوي في لواء كفرنجة وهما: مدرسة خديجة بنت خويلد، ومدرسة راجب الثانوية للبنات.وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني لـ(بترا) اليوم السبت، إن المشاريع التي توقف العمل فيها تتضمن بناء 12 غرف صفيه لمدرسة خديجة بنت خويلد بقيمة 533 ألف دينار، وبناء 10 غرف صفية لمدرسة راجب الثانوية للبنات بقيمة 598 ألف دينار.وأشار إلى أن المشاريع كانت مدرجة على موازنة العام الماضي 2019، ولم يتم المباشرة بالعمل في المشاريع بسبب جائحة كورونا، وجرى مخاطبة وزارة الأشغال لتجاوز المعيقات التي تقف دون المباشرة بتنفيذ تلك المشاريع.وكان عدد من أبناء اللواء قد طالبوا وزارة الأشغال بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتغلب على التعثر في المشروعين وإلزام المقاول باستمرارية العمل.