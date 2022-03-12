كفرنجة: حوارية حول تعزيز تمثيل المرأة في الانتخابات

الوكيل الإخباري - عقد مشروع "المشاركة السياسية لمستقبل أفضل للنساء في أرياف عجلون (متساوية)، اليوم السبت، جلسة حوارية حول تعزيز تمثيل المرأة في انتخابات الإدارة المحلية (البلدية واللامركزية) والمشاركة السياسية والشأن العام.

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وجرى، خلال الحوارية التي شارك بها عدد من المرشحين والمرشحات لرئاسة وعضوية بلدية كفرنجة واللامركزية، مناقشة مجموعة من المقترحات التي تتعلق بأهمية تعزيز تمثيل النساء في أماكن صنع القرار وخصوصاً المجالس المنتخبة.



وناقشت الميسرتان وفاء الفريحات وفاطمة القضاة من أعضاء اللجنة المجتمعية للمشروع الذي تنفذه شركة "سفراء الريف" للتدريب والتنمية المستدامة بالشراكة مع مركز "وسطاء التغيير" للتنمية المستدامة وبالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية، أهمية تشجيع مشاركة المواطنين وخصوصاً النساء في الانتخابات البلدية واللامركزية في منطقة كفرنجة وزيادة فرص المشاركة السياسية للمرأة في المناطق الريفية لتكون جزءاً فاعلاً من عملية صنع القرار في الإدارة المحلية في محافظة عجلون وخصوصاً منطقة كفرنجة.



وبين أعضاء اللجنة المجتمعية من منطقة كفرنجة أن الجلسة ركزت على أهمية دعم المرأة للوصول الى أماكن صنع القرار في انتخابات الإدارة المحلية (البلدية واللامركزية). وقالت منسقة المشروع وعد الصمادي إن وضع المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتحسن عندما تشارك في صنع القرار والشأن العام.



وأشار عدد من الحضور إلى أهمية دور المرأة في المجتمع بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى أن لواء كفرنجة يدعم ترشح المرأة للانتخابات.



