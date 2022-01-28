كفر أسد تسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

الوكيل الإخباري - سجلت منطقة كفر أسد بلواء الوسطية غربي إربد، أعلى كمية هطول أمطار خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بمعدل 17 ملم وبنسبة 76 بالمئة من معدل الهطول المطري العام.



وبين تقرير محطات الأرصاد اليومي حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، تسجيل لواء الطيبة هطول مطري بمعدل 15 ملم وبنسبة 70 بالمئة من المعدل العام، تلاه لواء المزار الشمالي بمعدل 15 ملم وبنسبة 67 بالمئة، الكورة 13 ملم وبنسبة 64 بالمئة، قصبة إربد وبني عبيد 13 ملم وبنسبة 55 بالمئة، بني كنانة 10 ملم وبنسبة 58 بالمئة، الشونة الشمالية 9 ملم وبنسبة 56 بالمئة، وأخيراً الرمثا بمعدل 7 ملم وبنسبة 59 بالمئة من معدل الهطول المطري العام.

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وأكد مدير زراعة لواء الوسطية الدكتور جعفر عبيدات، أهمية الأمطار الأخيرة على مختلف الزراعات الحقلية والبعلية والأشجار المثمرة ورطوبة التربة والمراعي، إضافة إلى أهميتها في زيادة مخزون السدود والمياه الجوفية.