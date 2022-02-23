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الأربعاء، 23-02-2022 09:35 م

كلاب ضالة تهاجم مركبة مواطن في اربد وتُمزّق "الطمبون" بأسنانها - فيديو

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الوكيل الاخباري - خرج مالك إحدى المركبات في منطقة إيدون بمحافظة اربد على أصوات نباح مجموعة من الكلاب الضالة، ليتفاجأ بأن الكلاب قامت بمهاجمة "طمبون" مركبته وقامت بتمزيقه.

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وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة المنزلية وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم الكلاب على المركبة، ودون معرفة السبب.

 

وبعد لحظات خرج صاحب المنزل وحاول إبعاد الكلاب إلا أنه سرعان ما عاد إلى منزله ثانية خوفاً من مهاجمة الكلاب الضالة له.

 

وكثرت في الآونة الأخيرة مشكلة انتشار الكلاب الضالة في مناطق مختلفة من مدينة اربد، وباتت تشكل إزعاجاً كبيراً في الليل وتهدد سلامة أبناء المدينة، خاصة من يذهب إلى صلاة الفجر سيرا على الأقدام، ووقت خروج الطلبة إلى مدارسهم.

 

 




 

 


 

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