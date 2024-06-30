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الأحد، 30-06-2024 09:14 ص

كلمات تفطر القلب .. زميل المسعف محمد البشتاوي ينعاه

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الوكيل الاخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة المسعف محمد الفوارس البشتاوي متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادثة خلال قيامه بواجبه لإنقاذ أشخاص علقوا في إحدى الألعاب بمدينة ملاهي في الرصيفة.

وقال أحد زملائه كلمات مؤثرة عن وفاة البشتاوي عبر صفحته على الفيسبوك:" شعارنا اسعف ميتاً ولا تدع أحداً يموت دون إسعاف، خرج كعادته لتلبية إغاثة المُحتاج بخبرَته ودِراسته وعزيمَته وغِيرته لإنْقاذ النَّفس التي كرمها الله، عندما رأى النفوس مُعلقه وهنالك الأهل يبكون خوفاً على أرواح أبنائهم وبناتهم بدل أن يكون فرحًا في أول أيام العيد، لم يترَدَّد بأنْ يَكون الطمأنينة لقلب الأب ودمعةُ الأمْ".

وتابع" شارك بأنْ يكون الوَفي لِقسمه في إخلاصه لمُعالجة الناس .. هذا هو المُسعف وشاء الله أنْ يأخُذ روحه وهو يُنقذ أرواح وبقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره ،أنعى وفاة الزميل وزميل الاختصاص الخلوق محمد ماجد ابو الفوارس البشتاوي انا لله وانا اليه راجعون".


وفي وقت سابق أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة، بتعرّض إحدى الألعاب داخل مدينة للملاهي للتعطّل وبداخلها مجموعة من الأشخاص، حيث تحركت فرق الإنقاذ والإسعاف من مديرية دفاع مدني الرصيفة للمكان على الفور.

وأضاف، أنه وأثناء التعامل مع العطل تعرّض أحد المسعفين برتبة وكيل للإصابة وأُسعف للمستشفى، فيما تم التعامل مع العطل وإخلاء الأشخاص كافّة من داخل اللعبة دون إصابات سوى عدد من حالات الهلع التي تم التعامل معها على الفور وفُتح تحقيق في الحادثة.

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