كلنا الأردن تطلق سلسلة حواريات حول الدبلوماسية الأردنية

الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، سلسلة من الجلسات الحوارية حول "الدبلوماسية الأردنية جهود وفرص" في محافظة الزرقاء.

اضافة اعلان



واستضافت الهيئة في الزرقاء، اليوم الاثنين، العين بسام حدادين، الذي تحدث عن أهمية جهود الدبلوماسية الأردنية على الصعيد الدولي والمحلي وتأثيرها على الرأي العام، وتعريف الشباب بأهمية الدور الذي يلعبه الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الصعيد العربي والدولي.



وأشار حدادين إلى أهمية دور الدبلوماسية الأردنية في القضايا الإقليمية والمحلية، واطلاع الشباب على الجهود الرسمية والشعبية في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الأهل بغزة.



من جانبه، تحدث منسق الهيئة في الزرقاء سمير فاخوري، عن أهمية الجهود الملكية في دعم صمود أهلنا في غزة وكيفية دعمهم بشتى الوسائل والطرق، وجهود جلالة الملك والحكومة الأردنية لحث المجتمع الدولي على وقف الحرب على قطاع غزة وتقديم يد العون بشكل مستمر ودائم.



وأوضح فاخوري أن الهدف من خلال هذه الجلسات الحوارية تعزيز مشاركة الشباب في مختلف القضايا المحلية، وربطهم مع مراكز وبيوت الخبرة الرسمية والمدنية وصناع القرار، وتعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب الأردني وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الانفتاح على مختلف الآراء والأفكار المختلفة، إلى جانب قيادة حوار وطني شبابي يسلط الضوء على مختلف التحديات الوطنية.