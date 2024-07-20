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السبت، 20-07-2024 05:16 م

"كلنا الأردن" في العقبة تطلق فعاليات نادي اللغة الإنجليزية

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الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة "شباب كلنا الأردن" الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في العقبة فعاليات نادي محادثة اللغة الإنجليزية، بمشاركة 35 شابا وشابة.

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وقال منسق الهيئة في العقبة عمر حربي العشوش إن نادي اللغة الإنجليزية يأتي لضرورة تعلم مهارات المحادثة التي تستخدم في مناحي الحياة ولتقوية مهارات الشباب في اللغة الإنجليزية، بما يفتح لهم مجالات أوسع في التعلم وبناء القدرات، وإيجاد فرص عمل جديدة لديهم.


وأضاف أن برامج التقوية تستمر حتى نهاية العام الحالي، إلى جانب برنامج تقوية في اللغة العربية، لإيجاد مساحة جديدة لتبادل المعارف والخبرات وتمكينهم من التعبير والتحدث والكتابة باحترافية عالية.

 




 

 


 

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