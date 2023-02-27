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كلوب: المركبات المتسببة بالحوادث تتحمل مبلغ 46.4 ديناراً وزيادة قسط التأمين من 50 - 100%

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الإثنين، 27-02-2023 11:22 ص

كلوب: المركبات المتسببة بالحوادث تتحمل مبلغ 46.4 ديناراً وزيادة قسط التأمين من 50 - 100%

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام الإتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب على أن الأنظمة المعمول بها حددت استيفاء مبلغ يصل لـ 46 ديناراً و40 قرشاً على المركبة المتسببة بالحادث أو عند التسبب بالوفاة أو العجز الكلي، بالإضافة لزيادة على قسط التأمين بقيمة 50% للحوادث البسيطة و100% على قسط التأمين لحوادث الوفاة أو العجز الكلي.اضافة اعلان


وأضاف كلوب، خلال تصريحات على إذاعة الأمن العام، أن شركات التأمين تقدم خصماً ما نسبته 15% على قسط التأمين لمن لم يرتكب مخالفات مرور خلال العام، حيث تتحمل شركات التأمين نحو 4 مليون دينار بسبب هذا الخصم  .

وأكد على أن هناك تعاون مستمر مع مديرية الأمن العام لكشف قضايا الاحتيال على شركات التأمين بحيث قامت بكشف عدد من القضايا بوقت قياسي، مشيراً إلى أن شراء الكروكات أنهك شركات التأمين مادياً.

وبين كلوب أن قيمة المبالغ المستوفاة من المواطنين لشركات التأمين ثابتة منذ 20 عاماً ومن الصعب عمل خصم لغير مرتكبي الحوادث على قسط التأمين نظراً للظروف المادية التي تمر بها شركات التأمين.



 




 

 


 

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