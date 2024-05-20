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الإثنين، 20-05-2024 03:40 م

كليّة التمريض بالجامعة الهاشميّة تحصل على الاعتماد الدولي المرموق الــــACEN

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الوكيل الاخباري- حَصَلَت كليّة التمريض في الجامعة الهاشميّة على الاعتماد الدولي المرموق من الهيئة الأمريكية لاعتماد برامج التمريض ACEN وهي من أعرق وأهم الاعتمادات العالميّة لتعليم التمريض.

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وقال رئيس الجامعة الهاشميّة الأستاذ الدكتور خالد هشام الحياري إن الحصول على الـACEN يُؤكِّدُ جودة ونوعية تعليم التمريض في الجامعة، ويُعزِّزُ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين المحلي والعالمي، ويُسهمُ في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.


وأشار إلى أن الاعتماد الدولي هو أحد المؤشرات الهامة على مستوى التعليم في الجامعة وسمعته في الأوساط الأكاديميّة، مبيّنًا أن هناك (13) برنامجًا أكاديميًا في الجامعة معتمدة دوليًّا.


 




 

 


 

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