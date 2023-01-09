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الإثنين، 09-01-2023 05:41 م

كلية الدفاع المدني تحقق نسب نجاح متميزة على مستوى المملكة في الامتحان الشامل

الامن


الوكيل الاخباري - حققت كلية الدفاع المدني نسبة نجاح متميزة على مستوى المملكة في الامتحان الشامل للدورة الشتوية الخاصة بكليات المجتمع وصلت إلى 96.6 % في حين بلغت نسبة النجاح العام للكليات الجامعية المتوسطة 65.3 %

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وحصل الشرطي التلميذ عمار عبد الكريم العابد على المركز الأول وأعلى معدل بالمجموع العام على مستوى المملكة في المسار الهندسي بتخصص تقنيات الإطفاء والإنقاذ وبمعدل 96.8%

في حين حصل الشرطي التلميذ صهيب رشيد حسين على المركز الأول في تخصص الإسعاف الفوري على مستوى الكلية بمعدل 93.8 %

بدورها أكدت مديرية الأمن العام على استمرار جهود كلية الدفاع المدني في مجال نشر العلوم الخاصة بالحماية المدنية، وتعزيز الكفاءة المعرفية لمنتسبي الدفاع المدني بأداء تعليمي وتدريبي متميز على مستوى المملكة، مهنئة الطلبة الناجحين وذويهم ومتمنية لهم دوام التقدم والنجاح.

 

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