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الأربعاء، 16-03-2022 05:39 م

كلية الدفاع تنظم برنامج الحوار الاستراتيجي لرؤساء الجامعات الأردنية

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 الوكيل الاخباري - افتتح آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة اليوم الأربعاء، برنامج الحوار الاستراتيجي لرؤساء الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة بعنوان (مستقبل الجامعات الأردنية والبحث العلمي)، بحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

ويأتي البرنامج كأحد البرامج الأكاديمية الموازية في الكلية تحقيقاً للرؤى الملكية السامية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة في التواصل مع المؤسسات الوطنية الكبرى، إذ يهدف إلى تأسيس اتصال منظم بين كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية والجامعات الحكومية والخاصة لتناول قضايا الأمن الوطني الأردني الحالية والمستجدة والمستقبلية والقضايا ذات العلاقة في التفكير والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الدولة والأزمات الوطنية.

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