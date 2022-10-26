الخميس 27-10-2022
الوكيل الاخباري

الأوقاف توضح حول فيديو متعلق بأحد المراكز الإسلامية

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

شغور مناصب قيادية بعد تعديل الخصاونة الخامس - أسماء

إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي

التعديل الحكومي: 3 سيدات جديدات وإعادة توزير سابقين ومناقلات بين حاليين

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

ارادة ملكية سامية بالتعديل على حكومة الخصاونة - اسماء

إخراج بطارية من بطن طفل في عمان - صور

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

تعديل اوقات المحاضرات في الطفيلة التقنية اعتباراً من الاحد المقبل

عاجل

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

الأربعاء، 26-10-2022 11:46 م

كلية عجلون تحتفل بذكرى المولد النبوي

10202222222217723840015


الوكيل الاخباري - احتفلت كلية عجلون الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عدد من الهيئتين الإدارية والتدريسية في الكلية.

وقال محافظ عجلون قبلان الشريف الذي رعى فعاليات الحفل ان ميلاد الرسول الكريم مناسبة عظيمة في التاريخ العربي والإسلامي نستذكر سيرته العطرة عليه السلام والصعوبات التي واجهت دعوته وتحمله الأذى وصنوف العذاب في سبيل حمل راية لا اله الا الله، مشيرا الى أهمية دراسة سيرته وآثارها في توحيد الأمة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاوقاف2

الأوقاف توضح حول فيديو متعلق بأحد المراكز الإسلامية

FgEpvbwWIAAC-m3

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

289552_5_1573129123

شغور مناصب قيادية بعد تعديل الخصاونة الخامس - أسماء

1020221318431697441275

إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي

346278

الدكتوراه الفخرية للفلكي عماد مجاهد نظير جهوده في علم الفلك

1 (2)

التعديل الحكومي: 3 سيدات جديدات وإعادة توزير سابقين ومناقلات بين حاليين

أخبار متعلقة
10202218185023572721953

ندوة حوارية بعنوان من وحي ذكرى المولد النبوي الشريف في جامعة العلوم والتكنولوجيا

وزارة التربية والتعليم

تربية عجلون تكرم مدراء المدارس الفائزة بمسابقة جسور التعلم

10202216194552291051644

مجلس محافظة عجلون: جذب الاستثمارات التنموية أولوية

1020221792516278880239

5 باحثين من اليرموك ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً عالمياً

10202214191756937176546

توقيع اتفاقيات لتأسيس 42 مشروعا في عجلون

5202220191528619889928

مجلس محافظة عجلون يطلع على الاحتياجات الخدمية والتنموية لبلدة راجب