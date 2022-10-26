كلية عجلون تحتفل بذكرى المولد النبوي

الوكيل الاخباري - احتفلت كلية عجلون الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عدد من الهيئتين الإدارية والتدريسية في الكلية.



وقال محافظ عجلون قبلان الشريف الذي رعى فعاليات الحفل ان ميلاد الرسول الكريم مناسبة عظيمة في التاريخ العربي والإسلامي نستذكر سيرته العطرة عليه السلام والصعوبات التي واجهت دعوته وتحمله الأذى وصنوف العذاب في سبيل حمل راية لا اله الا الله، مشيرا الى أهمية دراسة سيرته وآثارها في توحيد الأمة .

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