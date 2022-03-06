كما كل عام.. سعوديون يروجون للسياحة في شمال المملكة ويلقبونها بـ"سويسرا العرب" - فيديو وصور

الوكيل الاخباري - كما كل عام، وهو ليس بغريب عليهم، روّج مواطنون سعوديون يزورون الأردن لمناطق سياحية في شمال المملكة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت رواجاً كبيراً على الصعيدين المحلي والعربي.

ففي كل عام، ومع بزوخ الربيع في مناطق شمال المملكة (إربد، عجلون، جرش) يخرج مواطنون سعوديون يزورون الأردن في رحلات قاصدين التنزه في الأماكن التي تشهد نمواً للأعشاب الخضراء والأشجار والغابات، ويقمون بتصويرها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنهم باتوا يؤدون فيها طقوساً شعبية وأهازيج سعودية، فرحاً بالأجواء الرائعة في فصل الربيع في مناطق شمال المملكة، مثل مناطق لواء الكورة "دير العسل، أم النمل، برقش"، ومناطق لواء بني كنانة والأغوار الشمالية، وغيرها.

ويصف السياح السعوديون تلك المناطق بأنها تستحق أن تُسمّى بـ"سويسرا العرب"، تعبيراً عن شدة الجمال الطبيعي لتلك المناطق في فصل الربيع، خصوصاً عندما تكون الأجواء دافئة.

وساهمت المقاطع التي نشرها المواطنون السعوديون بترويج كبير لتلك المناطق حتى بين الأردنيين، حيث دأب العديد من المواطنين الأردنيين وبعد أن شاهدوا تلك المناطق على حسابات السعوديين، بزيارة تلك المناطق، إذ أن هناك الآلاف من الأردنيين لم يزوروا تلك المناطق مسبقاً.

كما ساهمت تلك المناطق بزيارة سياح عرب وخصوصاً من دول الخليج للأردن، للاستمتاع بجمال الطبيعية حيث الغابات و"الربيع الأخضر"، الذي يزدهر في بلاد الشام وتفتقره الدول الخليجية، بسبب الطبيعة الصحراوية لتلك المناطق.

تلك المقاطع المصورة التي نشرها السعوديون والتي روج للأردن سياحياً من خلالها، فتحت باب الأسئلة للأردنيين التي وجهوها إلى وزارة السياحة، إذ تسائل مواطنون عن دور الوزارة في الترويج لتلك الأماكن، خاصة أن الأردن بات بأمس الحاجة للترويج السياحي بعد جائحة كورونا.

وتسائل أردنيون عن دور وزارة السياحة الحقيقي في الترويج لمثل تلك الأماكن، مؤكدين أن السياحة في الأردن لا تعني فقط الاهتمام بالمواقع الأثرية، فلدى الأردن مناطق ذا طبيعة خلابة تفتقر إليها العديد من الدول الأخرى.

وأكد مواطنون أن تلك المناطق تفتقر لوجود أي مشروع سياحي تنموي يمكن أن يشكل نهضة سياحية في تلك المناطق التي يقصدها الآلاف في نهاية كل أسبوع، باستثناء مشروع سياحي في منطقة المخيبة القريبة من الحدود الأردنية الفلسطينية.

وطالب المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي الحكومة بالاهتمام أكثر في تلك المناطق من خلال إقامة مشاريع سياحية تجذب السياحة الداخلية والخارجية، والعمل على ترويج الأردن سياحياً في تلك المناطق، نظراً لما تمتاز به من جمالية طبيعية.

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منظر جميل من منطقة ام النمل شمال الأردن.. الخَيْل مَعقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْر إلى يوم القِيامة 🤍😍 ..منظر جميل من منطقة ام النمل شمال الأردن.. pic.twitter.com/WUq33VRctc March 1, 2022



تابعوا الثريد واستمتعوا 🇯🇴.#زوروا_الاردن pic.twitter.com/L5b81bn27Y آخذكم اليوم، الى شمال الأردن تحديدًا من عجلون، من أكواخ المحمية الملكية لحماية الطبيعة، جمال وإطلالة عظيمة شوفوا الغرف والترتيب 😍🤍..تابعوا الثريد واستمتعوا 🇯🇴. @VisitJordanAR February 27, 2022



