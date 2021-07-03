'كُمبيالة' وفاعل خير ينقذان الدراجة الأردنية نباص من موت محقق

الوكيل الإخباري - تدخل فاعل خير كان القشة التي أنقذت نتالي نباص من الغرق في مضاعفات ربما لا تحمد عقبها نتيجة الكسور العديدة التي تعرضت لها خلال حادث دراجة تسبب به شخص متهور.

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وكان لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أيضا دورا كبيرا في تفجير هذه الحادثة من خلال موجة انتقادات حادة لعدم إيجاد نتالي ملجأً للعلاج على نفقة الحكومة، ولجوئها لأحد أشهر المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان، حيث عطل دخولها فترة طويلة وهي تعاني من آلام الكسور وضيق التنفس، من أجل دفعة مالية مبدئية، الامر الذي انعكس على حالتها لاحقا.

وبحسب أحد أقاربها، فقد وقّع ذوو المصابة على كمبيالة، من أجل إدخالها للمستشفى، ليتم إبلاغهم بعد ذلك من قبل الإدارة أنها بحاجة إلى عمليات جراحية وعلاجات تقدم قيمتها المالية بقرابة 13 ألف دينار. لتنتظر بعدها إغاثة تنجدها، ليبعث الله لها فاعل خير دفع أجر العملية ونفقات المستشفى، لترسو على بر الأمان، بعد موجة غضب واسعة لعدم تلقي أي استجابة حكومية، لمواطنة حياتها على المحك.