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الثلاثاء، 15-03-2022 10:17 م

كميات تخزين "سدود الري" قاربت الموسم الماضي.. وسد الملك طلال يسجّل 44 مليون م3

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الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة إن نسب التخزين في السدود التي تستخدم مياهها للري في مناطق الأغوار جيدة.

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وتابعت المحاسنة، في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الثلاثاء، أن سد الملك طلال الذي تستخدم مياهه لري ما يزيد عن 150 دونم في مناطق الأغوار، وصلت فيه كميات التخزين إلى 44 مليون متر مكعب بشكل متقارب مع العام الماضي الذي سجل ما 45 مليون متر مكعب.


وأشارت إلى أن السدود التي تستخدم مياهها لأغراض الشرب، تكاد تكون كميات التخزين فيها ضعيفة وخاصة سد الموجب في الجنوب.


وبينت أن السدود ليست المصدر الوحيد لاستخدام مياه الشرب، مؤكدة على أن أهم المصادر المستخدمة لذلك هي المياه الجوفية حيث تصل نسبة ذلك من مجمل المياه المستخدمة 52%.


ولفتت إلى أن السلطة وضعت خطة استراتيجية لعبور صيف 2022 بأمان.



 




 

 


 

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