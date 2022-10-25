كمين محكم يوقع بأخطر تجار المخدرات في إقليم الشمال

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ قوة أمنية خاصة من إدارة مكافحة المخدرات تمكنت بعد منتصف الليل في منطقة عنجرة / محافظة عجلون، من إلقاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات ضمن إقليم الشمال، بعد تحديد مكان وجوده من أجل بيع كمية من المواد المخدرة.



وأضاف الناطق الإعلامي أنّ جهداً استخبارياً مكثفاً بذله فريق تحقيقي خاص من الادارة على مدى أسابيع بمتابعة وجمع المعلومات عن ذلك المطلوب المصنف بالخطر جداً والمسلح وبحقه 20 طلباً أمنياً بقضايا الاتجار بالمخدرات وفرض الاتاوات والسطو وترويع المواطنين ومقاومة رجال الأمن، حيث تمكن من تحديد مكان وجوده ونيته بيع كمية من المخدرات لأحد الأشخاص، ووضعت الكمائن اللازمة في محيط المنطقة.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى فور وصوله لبيع المواد المخدرة، مداهمته وأبدى مقاومة للقوة إلا أنّه تمت السيطرة وإلقاء القبض عليه، وضُبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال القاتلة، وبوشرت التحقيقات تمهيداً لإحالته لمصادر طلباته.

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