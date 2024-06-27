كناكرية يلتقي الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي

الوكيل الاخباري- عقد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية لقاء مع رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المحامي فواز البطاينة بحضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية ومدراء صندوق الاستثمار.

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ورحب كناكرية بالهيئة الإدارية الجديدة، وأشاد بجهود الهيئة الإدارية السابقة وإنجازات الجمعية لخدمة متقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدا أهمية دور الجمعية في إيصال رسالة الصندوق ونشر الوعي حول إنجازاته واستثماراته وخططه المستقبلية.



واضاف ان أبواب الصندوق مفتوحة للتعاون مع الجمعية في جميع المجالات.

وعرض خلال اللقاء، أبرز مؤشرات الأداء المالي للصندوق وموجوداته التي تجاوزت 15 مليار دينار، وكذلك الاستثمارات القائمة في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني التي تنتشر في مختلف محافظات المملكة، وتساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في تلك المحافظات وخلق فرص عمل دائمة للمجتمع المحلي.



من جانبه، ثمن البطاينة وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الجهود التي يبذلها صندوق الاستثمار للحفاظ على الموجودات وتنميتها، وتحقيق أفضل عوائد ممكنة لتمكين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الإيفاء بالالتزامات المالية والمستقبلية تجاه المشتركين.



وأشاد بحرص الصندوق على استثمار موجوداته على أسس مهنية، ضمن توزيعات مدروسة قطاعيًا وجغرافيًا، وأثر ذلك على نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل دائمة للأردنيين.