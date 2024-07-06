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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 06-07-2024 11:24 ص

كنعان: ذكرى الهجرة النبوية تأتي بوقت عصيب على أهلنا في فلسطين

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان إن مناسبة ذكرى الهجرة النبوية، وقيمها الدينية والأخلاقية تأتي اليوم في وقت عصيب يتعرض فيه أهلنا في فلسطين والقدس لعدوان ارتقى على إثره عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وتدمير وحشي للإنسان والأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان هذا الحال يجعلنا نتفكر في ذكرى نبوية شريفة نستلهم منها كيف تقوم الدولة المدنية وحضارتها ذات الرسالة الإسلامية السمحة الخيرة التي حملها للأمة الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، والتي غيرت التاريخ وبدلت أحوال مجتمعاته من حالة الانقسام والاقتتال والفتن إلى مناخ طيب من الوحدة والتنمية والنماء، ويقابل هذه الرحمة بالعالمين، شعور في صدور أمتنا والضمائر الحية بالعالم بواجب فوري نحو السعي لإيقاف جريمة واقع تهجير قسري صهيوني إحلالي يمحو الهوية ويغرس الاستيطان وينشر سموم الكراهية والعدوان ويهدد الاستقرار والسلام في المنطقة بما في ذلك تصريحات زعامات اليمين المتطرف من أمثال الوزير بن غفير والوزير سموتريتش، والتي لو صدرت عن غيرهم لتم وصمهم ودولهم بل وأمتهم بالإرهاب والتطرف.

 




 

 


 

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