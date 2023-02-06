كهرباء إربد تدعو لترشيد استهلاك الطاقة خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - دعت شركة كهرباء إربد، المشتركين إلى ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية خلال المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة للتخفيف من عبء فاتورة الكهرباء.

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ودعت الشركة في بيان اليوم الاثنين، المشتركين لعدم الاقتراب من شبكات الكهرباء، وتفقد أسطح المنازل، وإزالة أو تثبيت أي مواد معدنية قد تتطاير على شبكات الكهرباء، والابتعاد عن الاستخدام المفرط للتيار الكهربائي، وعدم تحميل التمديدات الكهربائية داخل المنزل أكثر من طاقتها، وتفقد أسلاك الأجهزة الكهربائية وبالأخص المدافئ والتأكد من عزلها ومأمونيتها قبل توصيلها بالمصدر الكهربائي.



وأشارت إلى ضرورة الابتعاد عن أية خطوط وأسلاك كهربائية تقع على الأرض بفعل الرياح الشديدة أو الحوادث المختلفة والإبلاغ عنها لمركز الاتصال التابع للشركة.



وأكدت الشركة اتخاذها للعديد من الإجراءات التي من شأنها التعامل السريع مع الأعطال الكهربائية والأمور الطارئة التي تؤثر على استمرارية الخدمة للمشتركين وفق خطة الطوارئ المُعدة، داعية إلى التواصل مع مركز اتصال الشركة على مدار الساعة للإبلاغ عن أية أعطال أو ملاحظات على الأرقام: 7201500-02 / 7201555-02 / 7201830-02.

