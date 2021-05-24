'كهرباء إربد' ترجىء الفصل المبرمج عن مناطق الشمال

الوكيل الإخباري - أرجأت شركة كهرباء إربد بالتنسيق مع شركة مياه اليرموك، خطة فصل التيار الكهربائي المبرمج المعلن عنها والمقررة اليوم الاثنين وبعد غد الأربعاء إلى الأسبوع المقبل.

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وقال بيان للشركة، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، إن الفصل المبرمج الذي أعلنت الشركة عنه بهدف إجراء توسعة وصيانة في بعض مناطق امتياز عملها بإقليم الشمال جرى تأجيله بالتنسيق مع شركة مياه اليرموك لكي لا تتأثر برامج ضخ وتوزيع المياه على مناطق الإقليم، والتي تأثرت يوم الجمعة الماضي نتيجة الانقطاع الطارىء للتيار الكهربائي في المملكة.

