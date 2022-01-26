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الأربعاء، 26-01-2022 07:41 م

كهرباء إربد تعيد التيار الكهربائي بعد انقطاعه عن بني عبيد

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 الوكيل الاخباري - أعادت الكوادر الفنية في شركة كهرباء إربد مساء اليوم الأربعاء، التيار الكهربائي لمناطق الصريح والحصن وايدون بلواء بني عبيد جنوب إربد، إثر انقطاعه لمدة نصف ساعة.

ووفق بيان للشركة، فإن الرياح الشديدة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره مساء اليوم، أدت الى تطاير جسم غريب (سعف شجر نخيل) على أحد خطوط الشبكة، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة.

وقالت الشركة، إن الطواقم الفنية تحركت على الفور وقامت بإزالة الجسم الغريب عن الخط وإصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي للمشتركين المتأثرين بالفصل الذي استمر لمدة نصف ساعة.

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