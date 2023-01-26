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الخميس، 26-01-2023 06:13 م

كهرباء إربد تفتتح مكتبًا لخدمات المشتركين في لواء الوسطية

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الوكيل الاخباري - افتتحت شركة كهرباء إربد، اليوم الخميس، مكتبًا جديدًا لخدمات المشتركين في لواء الوسطية غربي إربد.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، خلال رعايته افتتاح المكتب، بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومدراء الدوائر الرسمية في اللواء، وجمع من ممثلي المجتمع المحلي، ضرورة الاستمرار بتطوير وتحسين آليات العمل وتبسيط الإجراءات لضمان تزويد المواطنين بالخدمة والتعامل الفوري مع استفسارات المشتركين.

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