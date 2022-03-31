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الخميس، 31-03-2022 09:07 ص

كهرباء إربد تفتح أبوابها السبت المقبل لاستقبال طلبات دعم التعرفة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن فتح فروعها الرئيسية ضمن مناطق امتيازها في إربد وجرش وعجلون والمفرق وألوية الرمثا وبني كنانة والكورة يوم بعد غد السبت لخدمة المشتركين الذين لم تمكنهم ظروفهم من التسجيل على منصة دعم الكهرباء للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع نيسان المقبل.

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ودعت الشركة، في بيان، المشتركين الذين لم تمكنهم ظروفهم من التسجيل أو ممن واجهتهم أية مشكلة فنية أو تكنولوجية، إلى مراجعة مكاتب وفروع الشركة يوم السبت المقبل، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة بعد الظهر، لمساعدتهم بالتسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة.


ونوهت الشركة إلى أنه سيستفيد من التسجيل كل من تقل كمية استهلاكه الشهري من الطاقة الكهربائية عن 937 كيلو واط، وهم غالبية مشتركي القطاع المنزلي في مناطق امتياز الشركة.


وأشارت إلى إمكانية استفسار المواطنين عن كيفية التسجيل ومدى الاستفادة من دعم التعرفة عبر التواصل مع مركز اتصال الشركة على الأرقام، (027201500/ 027201555/ 027201830).


 




 

 


 

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