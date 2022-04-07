كهرباء إربد تفتح أبوابها السبت المقبل لاستقبال طلبات دعم التعرفة

الوكيل الإخباري - اعلنت

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شركة كهرباء محافظة اربد عن فتح فروعها الرئيسية ضمن منطقة امتيازها في إربد وجرش وعجلون والمفرق والرمثا وبني كنانة ولواء الكورة يوم السبت المقبل وذلك من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة من بعد الظهر؛ لخدمة المشتركين الذين لم تمكنهم ظروفهم لأي سبب من التسجيل على منصة دعم الكهرباء للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة التي بدأ تطبيقها اعتبارا من ٢٠٢٢/٠٤/٠١.وتدعو الشركة المشتركين الذين لم تمكنهم ظروفهم من التسجيل أو ممن واجهتهم أي مشكلة فنية أو تكنولوجية مراجعة مكاتب وفروع الشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩ لمساعدتهم بالتسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة حيث سيستفيد من التسجيل كل من تقل كمية استهلاكه الشهري من الطاقة الكهربائية عن 937 كيلو واط وهم غالبية مشتركي القطاع المنزلي في مناطق امتياز الشركة.