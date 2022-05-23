كهرباء إربد توضح حول سرقة محول يغذي أحدى المستشفيات

الوكيل الاخباري

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- أوضحت شركة كهرباء إربد، أن أحد محولاتها التي تغذي أحد المستشفيات في تعرض للخلع والسرقة.وأكدت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أن مركز عملياتها تلقى بلاغا بتعرض أحد محولاتها الخاصة والتابعة لها للسرقة، حيث قامت الفرق الفنية بالتحرك للموقع والكشف عليه وتبين تعرض المحول للخلع والسرقة.وأشار البيان إلى سرعة الاستجابة من الأجهزة المعنية في التعامل مع الواقعة، ما أدى الى تحديد هوية مرتكبي الحادثة والقاء القبض عليهم في زمن قياسي، مؤكداً أن المستشفى لم يتاثر بهذه الحادثة حيث تم ربطه على خطوط تغذية بديلة.ولفت البيان إلى أن التحقيقات جارية مع مرتكبي الحادثة، متوقعا أن تسفر عن الكشف عن هوية أشخاص آخرين متورطين بها قد يكون لهم ارتباط بحوادث سرقة سابقة لبعض تجهيزات الشركة والتي تقدمت على اثرها بشكاوى رسمية لدى الجهات الامنية المختصة.