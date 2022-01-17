الإثنين 17-01-2022
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الإثنين، 17-01-2022 01:53 ص

كهرباء اربد تؤخر دوام موظفيها الاثنين

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن تأخير بدء الدوام الرسمي لموظفيها ليوم غد الاثنين إلى الساعة العاشرة صباحاً.
 
وقال مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي، إن القرار يأتي نظراً للظروف الجوية السائدة وانسجاماً مع قرار الحكومة بتأخير الدوام الرسمي، وذلك حفاظاً على سلامة العاملين.

وأشار إلى أنه يستثنى من القرار الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

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