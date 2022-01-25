كهرباء اربد تعلن حالة الطوارئ القصوى استعدادا للمنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء محافظة اربد حالة الطوارئ القصوى وتفعيل خطة الطوارئ المعتمدة في الشركة استعدادا للتعامل مع أي أعطال كهربائية قد تحدث على الشبكة الكهربائية في جميع مناطق امتيازها والتي تشمل محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق نتيجة تأثر المملكة بالمنخفض الجوي المرتقب وفق تنبؤات دائرة الأرصاد الجوية. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تخص توزيع الفرق الفنية وتجهيزها بالمعدات والآليات الحديثة للتعامل مع الظروف الجوية المرافقة للمنخفض الجوي.



وأهابت بالأخوة المشتركين بضرورة الالتزام بكافة النصائح والإرشادات التي تصدر عن مديرية الأمن العام والحرص على الالتزام بقواعد السلامة العامة خاصة عند استخدام مصادر التدفئة المختلفة وضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لمنع زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.



كما أهابت بالأخوة المشتركين التواصل مع مركز اتصال الشركة على مدار الساعة في حال الحاجة للإبلاغ عن أية أعطال أو ملاحظات على الأرقام التالية : 7201500-02 / 7201555-02 / 7201830-02