الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

الثلاثاء، 25-01-2022 06:23 م

كهرباء اربد تعلن حالة الطوارئ القصوى استعدادا للمنخفض الجوي

74fe8189-acae-487d-a6e3-d4dc45316a2c


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء محافظة اربد حالة الطوارئ القصوى وتفعيل خطة الطوارئ المعتمدة في الشركة استعدادا للتعامل مع أي أعطال كهربائية قد تحدث على الشبكة الكهربائية في جميع مناطق امتيازها والتي تشمل محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق نتيجة تأثر المملكة بالمنخفض الجوي المرتقب وفق تنبؤات دائرة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان

 
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تخص توزيع الفرق الفنية وتجهيزها بالمعدات والآليات الحديثة للتعامل مع الظروف الجوية المرافقة للمنخفض الجوي.
 
وأهابت بالأخوة المشتركين بضرورة الالتزام بكافة النصائح والإرشادات التي تصدر عن مديرية الأمن العام والحرص على الالتزام بقواعد السلامة العامة خاصة عند استخدام مصادر التدفئة المختلفة وضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لمنع زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.
 
كما أهابت بالأخوة المشتركين التواصل مع مركز اتصال الشركة على مدار الساعة في حال الحاجة للإبلاغ عن أية أعطال أو ملاحظات على الأرقام التالية : 7201500-02 / 7201555-02 / 7201830-02

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202213122833984751716

حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة

1202223135436406890930

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

139630

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

1024x576_main_image5e09c14054f96

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

1432577944193329200

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

B22C83CB-1027-4CF2-BEA6-8837C2B04C66

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أخبار متعلقة
269611569_228483246140583_5082130262378511156_n

الأشغال تُعلن الطوارئ القصوى

image

الكسبي: ايعاز بنثر الملح على الطرقات

61e311574c59b74b6213393a

الإدارة المحلية: غرف طوارئ لمتابعة المنخفض

1202216163727803130200

جامعات تؤخر امتحاناتها الاثنين وأخرى تتحول للدراسة عن بعد - تحديث

11202129102442194628540

الزعبي: ولي العهد وجه بضرورة الوصول للذين لم يتلقوا جرعة اللقاح الثانية

M63A1571

التعليم العالي لـ الوكيل: لم نسجل أي حالة اوميكرون بين طلبة الجامعات