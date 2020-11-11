كهرباء اربد: عدد محدود من الأعطال حصل أثناء سير العملية الانتخابية

الوكيل الإخباري- تعاملت شركة كهرباء محافظة اربد وخلال سير الانتخابات النيابيه ٢٠٢٠ مع عدد محدود من الأعطال والانقطاعات الكهربائي التي حدثت على شبكتها وتم التعامل معها وإعادة التيار الكهربائي للمشتركين بوقت قياسي.

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وقامت الشركة بتنفيذ خطة عمل تم اعدادها خصيصا للتعامل مع الأعطال والانقطاعات خلال عملية الاقتراع والفرز للانتخابات في كافة مناطق امتيازها والتي تشمل محافظات الشمال الاربعة اربد وجرش وعجلون والمفرق حيث قامت الشركة بتوزيع عدد من الورش والطواقم الفنية وعدد من المندوبين على مراكز الاقتراع والفرز بالاضافة الى تعزيز اعداد العاملين لديها في مركز الاتصال لتلقي شكاوي وملاحظات المشتركين وتم البدء بتنفيذ الخطة منذ الساعات الاولى من يوم أمس الثلاثاء ويستمر العمل بها حتى اعلان نتائج الانتخابات والفرز النهائية.





