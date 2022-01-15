كهرباء الطفيلة تتعامل مع عطل كيبل بمنطقة القادسية

الوكيل الاخباري - تعاملت الكوادر الفنية الميدانية في شركة توزيع كهرباء الطفيلة مع عطل رئيسي لكيبل أرضي في منطقة القادسية، تطلب إصلاحه استخدام مركبة فحص الكوابل وحفريات استمرت لأكثر من 12 ساعة لتحديد مكان العطل لجهة صيانة الجزء المتضرر، وسط انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.



وقال المدير التنفيذي لشركة توزيع كهرباء الطفيلة المهندس عبدالحفيظ الخلفات، إن فرق الصيانة في الشركة استمرت لساعات طويلة في عملية صيانة أحد الكوابل الرئيسية المغذية للمنطقة الجنوبية من محافظة الطفيلة، حيث تم صيانة الكيبل رغم البرد القارص والاجواء غير المستقرة في المنطقة التي ترتفع عن سطح البحر لأكثر من 1600 متر.

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