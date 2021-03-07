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الأحد، 07-03-2021 03:13 م

وزراء جدد قريبا

كورونا يتلاشى أمام التعديل الوزاري المرتقب

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أضحى التعديل الوزاري لحكومة بشر الخصاونة ، سيد الموقف اليوم ، وسط ترجيحات بإعلان قائمة أسماء الوزراء الجدد ، اليوم الأحد .

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واللافت للنظر ، أن الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ، قد "غابت" اليوم عن وسائل الإعلام ، بانتظار الخبر الرسمي بشأن التعديل المرتقب .

 

ومنذ بدء جائحة كورونا ، أي قبل نحو عام ، ما زالت أخبار كورونا تتصدّر المشهد العالمي والمحلي ، وباتت تصريحات المسؤولين في هذا الشأن ، حديث وسائل الإعلام المختلفة .

 

كورونا ، اليوم - الأحد - تلاشت عن المشهد الأردني ،وتقلّصت الأخبار حول الفيروس ، حيث تدافعت الوسائل الإعلامية المختلفة ، بتناقل أسماء وزراء جدد ، على وقع الآمال الشعبية بأن تكون الحكومة الجديدة على قدر الطموحات الأردنية .

 

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