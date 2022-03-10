كولمان: مستعدون لدعم الأردن في ملف الطاقة وشح المياه

الوكيل الإخباري - أكدت نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المسؤول عن السياسات والبرامج، الدكتورة إيزوبيل كولمان، أن الوكالة مستمرةٌ في دعم نقاط القوة الأردنية، بهدف معالجة التحديات الاقتصادية الحسّاسة التي يمرُّ بها، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، وتبعات جائحة فيروس كورونا.

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وأعربت الدكتورة كولمان، اليوم الخميس، عن تطلع الوكالة للاستمرار في دعم الأردن بمختلف الوسائل، خاصة بما يتعلق بتحسين نمو الأعمال، مشيرة إلى برنامج أُطلق مؤخراً، يهدف إلى تمكين بيئة الأعمال ومساعدة القطاع الخاص على تعزيز الوظائف، خاصة للشباب والمرأة، وزيادة كفاءة صادراته الوطنية، ما يحقق معدلات نمو اقتصادي أفضل للبلاد.



وأبدت استعداد الوكالة لمساعدة الأردن في معالجة المشكلات الاقتصادية الرئيسية، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم، بهدف زيادة وتعزيز الإيرادات التي تشكّل مفصلاً مهماً في الإصلاح الحكومي، بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني.



وقالت "إن الوكالة حريصة على مساعدة الأردن في ملف الطاقة وشُح المياه، من خلال تنويع إمداداته على المدى البعيد، بهدف تحقيق أمن مائي مستدام، بالإضافة لحرصها على رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين القطاع الخاص".



وأضافت أن الاقتصاد الأردني تضرر بشدة خلال السنتين الأخيرتين، نظراً لاعتماده على السياحة كمصدر دخل مهم للبلاد، آملة عودة السياح بأعداد كبيرة، خاصة في ظل وجود مواقع سياحية وأثرية وثقافية يمكن اعتبارها ذات أولوية قصوى للسياح في العالم.



وحول المرأة الأردنية، بيّنت كولمان أن دراسات الوكالة تشير إلى أن رفع مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن إلى نفس مستويات الرجل، يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بنحو 8 مليار دولار إضافية، أي ما يعادل زيادة بنسبة 20 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.



وأضافت أن هناك قضايا أساسية وجوهرية تمنع النساء من استخدام شهاداتهن الجامعية وخبراتهن ومهاراتهن على نحو كامل في سوق العمل، ويجب أن تصبح تلك القضايا أولوية للجميع، بهدف رفع مستوى مشاركتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوكالة أطلقت مؤخراً برنامجاً للتمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن بقيمة 30 مليون دولار، بهدف دعم المرأة في الحصول على فرص عمل في القطاع الخاص، من خلال معالجة بعض المعيقات التي تمنعها من ذلك، كصعوبة التنقل ورعاية الأطفال.



وقالت "إن هناك الكثير من الدراسات والأبحاث والبيانات الاقتصادية، تظهر الدور المهم الذي تلعبه المرأة في الاقتصاد، خاصة إذا ما ساعدها المجتمع والدولة في توظيف إمكانياتها ومهاراتها كاملة، بما يعود بالنفع على تنمية الاقتصاد بأكمله".

وبدأت كولمان زيارتها إلى الأردن، أمس الأربعاء، وتستمر حتى 12 من الشهر الحالي، حيث ستلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الأردنيين، لمناقشة الأهمية المستمرة لعلاقات الشراكة الأميركية الأردنية، وملف شح المياه وكيفية تحقيق الأمن المائي في الأردن، إضافة لحضورها اجتماعات خاصة بالتنمية الاقتصادية وتمكين المرأة واحتياجات اللاجئين السوريين في الأردن.



وتشرف كولمان على البرامج والسياسات في المكاتب الإقليمية التابعة للوكالة، ودعم معالجة الأسباب الأساسية للهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمسؤولياتها في الإشراف على جهود الوكالة لمنع المجاعة والأوبئة في المستقبل، وتعزيز التعليم والصحة والديمقراطية والنمو الاقتصادي، وتحسين الاستجابة للتغير المناخي.



كما شغلت كولمان منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للإدارة والإصلاح والشؤون السياسية الخاصة، كما مثّلت الولايات المتحدة الأميركية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن قضايا حفظ السلام.



