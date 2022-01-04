كيف تُحسَب كلفة شراء مدة الخدمة بالضمان الإجتماعي ؟

الوكيل الإخباري - قال خبير خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان قانون الضمان الاجتماعي حدّد كلفة شراء مدة الخدمة ضمن أسس واضحة دون وجود مجال لأي اجتهاد في احتساب هذه الكلفة.

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وبين الصبيحي، في منشور عبر فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأسس حددت كلفة الشراء وفقا لسن المؤمّن عليه، والأجر الأخير الذي كان مشتركاً على أساسه بالضمان (آخر أجر خاضع لاقتطاع الضمان).



وأوضح أنه يوجد مبلغ معين لكل سنة خدمة محسوبة في مدة التقاعد، ولكل 10 دنانير من الأجر الشهري الأخير للمؤمن عليه وفقاً للسن.



وتاليا ما نشره الصبيحي:



كيف تُحسَب تكلفة شراء مدة خدمة افتراضية لتُضَم إلى مدة الاشتراك بالضمان..؟

حدّد قانون الضمان كلفة شراء مدة الخدمة ضمن أسس واضحة في الجدول رقم (3) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، ولا مجال لأي اجتهاد في احتساب هذه الكلفة.



وقد حدّد الجدول المشار إليه كلفة الشراء على أساس سن المؤمّن عليه، والأجر الأخير الذي كان مشتركاً على أساسه بالضمان (آخر أجر خاضع لاقتطاع الضمان)، حيث حدّد الجدول مبلغاً معيناً لكل سنة خدمة محسوبة في مدة التقاعد، ولكل عشرة دنانير من الأجر الشهري الأخير للمؤمن عليه وفقاً لسنّه.(مرفق الجدول رقم 3 )

ولنأخذ مثالاً على ذلك:

مؤمّن عليه أكمل سن (60) وكان له (10) سنوات اشتراك بالضمان، وأراد أن يشتري المدة المتبقية التي بموجبها يستوفي مدة الحد الأدنى من الاشتراك التي تؤهله لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، أي أراد شراء (5) سنوات، حيث لا يجوز له أن يشتري أكثر من ذلك، فكم تبلغ كلفة شراء السنوات الخمس، علماً بأن أجره الأخير الخاضع للضمان كان (700) دينار..؟

الجواب:

أربع خطوات لاحتساب كلفة شراء الخمس سنوات للمؤمّن عليه في المثال أعلاه:

أولاً: بالنظر إلى الجدول رقم (3) نجد أن المبلغ المقابل لسن (60) هو (37.5) دينار لكل عشرة دنانير من أجره لكل سنة.(أي أنه يدفع مبلغ 37.5 دينار عن كل عشرة دنانير من أجره الأخير الخاضع للضمان وعن كل سنة من السنوات التي يريد شراءها).

ثانياً: نقسّم أجره الأخير الخاضع للضمان على 10 دنانير:

700/10 = 70

ثالثاً: نضرب 37.5 دينار في 70 = 2625 دينار كلفة شراء السنة الواحدة.

رابعاً: نضرب كلفة شراء السنة الواحدة في (5) سنوات:

2625 x 5 = 13125 ديناراً كلفة شراء الخمس سنوات.

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