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السبت، 13-07-2024 11:56 ص

كيف تسببت حشرة بوفاة فتاة أردنية ؟

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الوكيل الإخباري- توفيت الشابة شوق الهزاع بعد تعرضها للدغ من حشرة غريبة تدعى "القرادة" أو "الحلمة" أو "الدمنة"، وذلك بعد غيبوبة استمرت 19 يوماً. 

اوضح خبير اللدغات السامة ياسين الصقور في حديث لقناة العربية إن القرادة هي حشرة تتكاثر على الحيوانات مثل "المواشي والطيور" وتتغذى على الدم.

وأضاف الصقور أن هذه الحشرة تتميز بأنها إذا لدغت شخصاً، فإنه لا يشعر باللدغة نهائياً، لأنها تميع الدم وتفرز مادة مخدرة، ولكن الشخص قد يشعر باللدغة إذا انتقلت إلى مكان آخر في الجسم.

وأوضح الصقور أنهم فور تلقي بلاغ بالحادثة تواصلوا مع الجهات المعنية لتوفير العلاج المناسب (إبرة) لمثل هذا النوع من اللدغات، حيث إن العلاج غير متوفر في الأردن ومعظم الدول العربية. وكان من المفترض أن يصل العلاج مساء أمس، لكن الشابة فارقت الحياة قبل وصوله.

ونصح الصقور المواطنين بضرورة اللجوء الى المستشفيات بحال التعرض للدغ من اي حشرة غريبة .

وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في الأردن، وفقاً لما أفاد خبير اللدغات السامة ياسين الصقور .

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