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الثلاثاء، 12-01-2021 03:57 م

كيف ستكون العودة للمدارس في الاردن ؟

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة اليوم إلى فتح المدارس بطريقة مدروسة .
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وفي وقت سابق قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة تجري تقييما مستمرا لعملية التعليم عن بعد، مشيرا إلى أنه كان الخيار الوحيد في كل دول العالم في ظلّ جائحة كورونا.
 
 واضاف إن التعليم الالكتروني سيبقى خيارا لدى الوزارة وسيتم تطويره حتى لو عدنا للتعليم الوجاهي، وسيكون أحد استراتيجيات التعليم وجزءا أساسيا منه.

ولفت إلى أنه وفي حال عودة التعليم الوجاهي في الفصل الثاني، فسيكون مختلفا عن السابق، ولن يكون دوام الطلبة بشكل يومي.

 




 

 


 

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