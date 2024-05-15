كيلو الليمون يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الليمون في السوق المركزي ليصل إلى دينار وعشرة قروش للكيلو اليوم الأربعاء.

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ووفقًا للنشرة اليومية - الاسترشادية - الصادرة عن السوق المركزي والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو في السوق، تراوح سعر الليمون اليوم بين 80 قرشاً ودينار وعشرة قروش للكيلو، بعدما وصل يوم أمس إلى دينار للكيلو.



وأكد مدير السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة، لـ "الوكيل الإخباري" أن سبب الارتفاع في سعر الليمون يعود إلى ارتفاع الطلب على هذا الصنف. وأشار إلى أن القاعدة الأساسية في تحديد السعر تعتمد على العرض والطلب.



وبلغت الكميات الواردة إلى سوق الخضار المركزي من الليمون اليوم 103.837 طنا.















