الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

كيلو الليمون يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي

الرئيس الفلسطيني يصل اليوم الى المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية

الاتحاد الأوروبي: ندعو إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح فورا

المقاومة اللبنانية تطلق 40 صاروخاً على مواقع للاحتلال

الأحوال توضح حول تغيير مكان الإقامة لإعداد جداول الانتخاب

على كافة الجبهات .. المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة

فيديو- اندلاع حريق ضخم في سوق شهير وسط إسطنبول

سعر ليرة الذهب الانجليزية شهد ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 387 ديناراً

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال : الفرقة 98 بدأت عملياتها العسكرية بقلب مخيم جباليا

الأربعاء، 15-05-2024 12:57 م

كيلو الليمون يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي

357286_20_1681634779


الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الليمون في السوق المركزي ليصل إلى دينار وعشرة قروش للكيلو اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


ووفقًا للنشرة اليومية - الاسترشادية - الصادرة عن السوق المركزي والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو في السوق، تراوح سعر الليمون اليوم بين 80 قرشاً ودينار وعشرة قروش للكيلو، بعدما وصل يوم أمس إلى دينار للكيلو.


وأكد مدير السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة، لـ "الوكيل الإخباري" أن سبب الارتفاع في سعر الليمون يعود إلى ارتفاع الطلب على هذا الصنف. وأشار إلى أن القاعدة الأساسية في تحديد السعر تعتمد على العرض والطلب.


وبلغت الكميات الواردة إلى سوق الخضار المركزي من الليمون اليوم 103.837 طنا.







 




 

 


 

إقرأ ايضا
1715761210883

اتفاقية شراكة بين البلقاء التطبيقية وجمعية نساء للتنمية الثقافية

الاحوال المدنية1

الأحوال توضح حول تغيير مكان الإقامة لإعداد جداول الانتخاب

1715761441295

وزيرة بلجيكية: نقدر دور الأردن الإنساني في غزة وتحقيق الاستقرار بالمنطقة

77

الأردن يشارك في المنتدى العالمي لرواد الأعمال في المنامة

M63A8879

التربية: 4 تخصصات مهنية جديدة العام الدراسي القادم

وفاة-عشريني-طعناً-في-مرج-الحمام

مع دخول فصل الصيف .. مديرية الامن العام تهيب بالمواطنين

أخبار متعلقة
1715761210883

اتفاقية شراكة بين البلقاء التطبيقية وجمعية نساء للتنمية الثقافية

1715761441295

وزيرة بلجيكية: نقدر دور الأردن الإنساني في غزة وتحقيق الاستقرار بالمنطقة

WhatsApp Image 2024-05-14 at 10.45.13 AM

ارتفاع ملحوظ على سعر الليمون في السوق المركزي.. الكيلو يصل إلى دينار

620234132843859735619

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

WhatsApp Image 2024-04-30 at 4.00.32 PM

الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبت أسطوانة الغاز للشهر المقبل

file

تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء - لائحة