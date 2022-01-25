لأول مرة في الأردن.. السماح بترخيص مكاتب افتراضية لغايات الأعمال

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، أنه سيتم إنشاء مكاتب افتراضية للشباب الذين يريدون الانطلاق بأعمالهم.

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واضاف الشواربة، أنه سيسمح بترخيص هذه الأماكن لغايات الأعمال والاجتماعات.





وأكد على أن عناوين هذه المكاتب تعتبر قانونية، مبينا أنها تحاكي حاجات المجتمع والشباب في الأردن والمستقبل بالأعمال.

وقال في مداخلة له تحت قبة البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن المكاتب الافتراضية أصبحت واقعا موجودا بالعالم والآن في الأردن.

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