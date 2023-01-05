لأول مرة في الاردن علاج ورم ليفي رحمي بتقنية الكَي

الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص من دائرة النسائية والتوليد ودائرة الاشعة برئاسة العميد الطبيب عامر غرايبة وأخصائي أول الاشعه تشخيصية الرائد الطبيب محمد حمدي الحياري في مدينة الحسين الطبية عملية كَي لورم ليفي رَحمي بحجم 7 سم مسبّب لنزيف رحمي مستمر و غزارة بالطمث.

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و قال مستشار النسائية و التوليد العميد الطبيب عامر غرايبة أن هذا الإجراء يعتبر من أحدث التقنيات في العالم لعلاج الأورام الليفيّة الرحميّة أو ما يسمى بتليّف الرحم، و يعتبر بديل ناجح للعمليات الجراحية التقليدية "وبشكل خاص للمريضات اللواتي يصعب تعريضهم للتخدير العام لظروفهم الصحية الخاصة."



وبين أخصائي أول الأشعة التشخيصية و التصوير التلفزيوني التداخلي الرائد الطبيب محمد حمدي الحياري أن العملية أجريت تحت التخدير الواعي و تحت توجيه جهاز التصوير التلفزيوني حيث تم إدخال مسبار الكَي داخل الورم الرحمي عبرة فتحة صغيرة في جدار البطن لا يتجاوز طولها ٣مم في وقت إجمالي بلغ 30 دقيقة دون مضاعفات وغادرت المريضة المستشفى بعد 24 ساعة من الإجراء.



وأضاف الرائد الطبيب محمد الحياري أن هذا النوع من العمليات تتميز بقلة المضاعفات مقارنة بالعمليات الجراحية التقليدية والمحافظة على بطانة الرحم و فرص الحمل المستقبلية و لا يترك أي ندب جراحية.

