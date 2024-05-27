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لأول مرة في تاريخها.. اليرموك تستخدم الحبر الخاص بالانتخابات الطلابية

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الإثنين، 27-05-2024 01:09 م

لأول مرة في تاريخها.. اليرموك تستخدم الحبر الخاص بالانتخابات الطلابية

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الوكيل الاخباري- أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك – الناطق الإعلامي لانتخابات اتحاد الطلبة في دورتها الـ 29 الدكتور معتصم شطناوي، أنه سيتم ولأول مرة في تاريخ الانتخابات الطلابية في الجامعة، استخدام "الحبر الخاص"، منعاً لتكرار التصويت كإحدى ضمانات النزاهة من قبل جامعة اليرموك للعملية الانتخابية.اضافة اعلان


وكشف عن أن فريقا من المركز الوطني لحقوق الإنسان، قام أمس الأحد بزيارة الجامعة، اطلع خلالها على ما تم إعداده من ترتيبات متصلة بالعملية الانتخابية، شملت زيارة بعض القاعات المخصصة للاقتراع والفرز واجراءات ضبط العملية الانتخابية وتنظيمها من حيث النماذج والمحاضر وتوزيع لجان الاقتراع والفرز وغيرها من الإجراءات الفنية واللوجستية المتصلة، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات تذكر.

وتابع: أن المركز الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة للانتخاب، سيتوليان أيضا مراقبة العملية الانتخابية المقررة يوم غد الثلاثاء، من خلال فريق قوامه 15 شخصا من "المركز" وأربعة أشخاص من مديرية العمليات الانتخابية في "الهيئة" بصفة مشرفين ومراقبين، في رسالة تأكيد من جامعة اليرموك على تطبيق أقصى درجات الحيادية والموضوعية في هذه الانتخابات.

وأشار شطناوي إلى أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور سامر سمارة، عقدت أمس الأحد في مدرج كلية العلوم التربوية، وبحضور أعضاء اللجنة، اجتماعا للجان الفرعية ولجان الاقتراع والفرز، تضمن التعريف بتعليمات الانتخاب والفرز، ومهام هذه اللجان.

ودعا شطناوي طلبة الجامعة من جميع الكليات، إلى المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، وتقديم "اتحاد طلبة" يلبي تطلعاتهم، ويأخذ دوره الرائد في خدمة الجسم الطلابي في الجامعة، ويكون شريكا فاعلا في عملية البناء والانتماء على مستوى الجامعة بما يعزز مسيرتها وتقدمها.

 




 

 


 

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