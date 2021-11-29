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الإثنين، 29-11-2021 10:56 ص

لإلصاق التهمة بشخص آخر .. الأمن يضبط شخص زور لوحة المركبة التي ظهرت بفيديو إطلاق النار

اطلاق-نار-من-سيارة-مرسيدس
الصورة من فيديو اطلاق النار


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن لجنة التحقيق التي تولت التحقيق في الفيديو الذي جرى تداوله قبل ايام قد واصلت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات تلك الحادثة خاصة بعد ان تبين ان المركبة التي تحمل لوحة الارقام التي ظهرت خلال الفيديو ليست هي ذات المركبة التي ظهرت في الفيديو .اضافة اعلان


 مبيناً ان التحقيقات الفنية في الفيديو بينت وجود تلاعب بلوحة ارقام المركبة ، وان هناك من قام بتزوير لوحة الارقام ووضعها على مركبة مشابهة للمركبة التي تحمل  الرقم الاصلي وتصوير الفيديو ونشره من أجل الإيقاع بمالك تلك المركبة.

وأكد الناطق الاعلامي انه بالتوسع بالتحقيق وجمع المعلومات تم الوصول للمركبة التي ظهرت في الفيديو وجرى تحديد مكانها حيث جرى التحرك للمكان وضبطها وضبط عدد من لوحات المركبات المزورة ومن ضمنها لوحة المركبات المزورة التي ظهرت في الفيديو الذي جرى تداوله .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد هوية الشخص المشتبه به بارتكاب الجريمة وتزوير لوحة المركبات ونشر الفيديو وجرى القاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لاحالته للقضاء .

 




 

 


 

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