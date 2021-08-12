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الخميس، 12-08-2021 11:03 ص

لاستكمال فتح القطاعات .. الصحة تدعو لتسريع وتيرة التطعيم

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توضيحية


الوكيل الإخباري - دعا مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إلى تسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، والإقبال على الفحص لمخالطي الحالات أو من لديهم أعراض للتقليل من عدد الإصابات خلال فتح القطاعات.

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وقال في تصريحات صحفية " نحن مقبلون على فتح القطاعات ودوام المدارس والجامعات، ومن أجل تقليل عدد الإصابات خلال فتح القطاعات يجب أن تتسارع وتيرة التطعيم والإقبال على الفحص لمخالطي الحالات ومن لديهم أعراض".

 

وحذر من عدم تسارع وتيرة التطعيم بالقدر المطلوب، وعدم إقبال المواطنين على إجراء فحوصات كورونا (بي سي أر)، وكذلك من امتناع المؤسسات والمصانع عن فحص منتسبيها.

 

وبين أن هذا الامتناع لا يصب في المصلحة العامة، كما أن قانون الصحة العامة يتيح اتخاذ إجراءات مشددة بحق الممتنعين عن الفحص.


ولفت إلى أن تطعيم الحوامل والمرضعات اختياري لكن بشرط اجراء فحصي كورونا (بي سي آر) اسبوعيا، ولا يوجد استثناءات، منوها إلى أن نسبة الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة متدنية.

 

المصدر : بترا

 




 

 


 

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