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السبت، 04-03-2023 02:31 م

لاعبو التنس القدامى يطالبون بالغاء قرار دفع 6 دنانير عن كل ساعة لعب

Tennis4


الوكيل الإخباري - قدم أكثر من 40 لاعباً من لاعبي التنس القدامى عريضة موقعة للاتحاد الأردني للتنس، مطالبين بالغاء شرط اللعب عبر نظام الساعات مقابل ٦ دنانير للساعة الواحدة.

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وقالوا في بيان لهم إن هذا القرار مجحفاً بحق لاعبي التنس وخصوصاً بأنه مرّ على اشتراك أغلبهم سنوات طويلة جدا.

وتاليا نص البيان  : 

معاناة لاعبو التنس القدامى مستمرة

بعد أن قامت إدارة الاتحاد الحالي للتنس ، بمنع الاشتراكات التي كان معمولا بها منذ الثمانينات ، عندما أمر جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله، ببناء ملاعب تنس أرضي للعامة حيث سميت بملاعب التنس الشعبية ، وذلك لتوسيع قاعدة اللعبة والتي يمارسها الكثير من كبار السن وغالبيتهم من المتقاعدين ، الذين عملوا على رفد منتخبات التنس عبر السنوات الماضية باولادهم وأحفادهم.

قام الاتحاد الحالي بمنعهم من الاشتراك، مشترطا اللعب فقط عبر دفع بدل اللعب بنظام الساعات وحدد الأجرة ب ٦ دنانير للساعة الواحدة وهو ما يراه لاعبو التنس مجحفا بحقهم وخصوصا بأنه مر على اشتراك أغلبهم سنوات طويلة جدا، حيث بلغ بدل الاشتراك السنوي لآخر سنة مبلغ ١٥٠ دينار وهو برأيهم رقم منطقي وعادل للاعبين والاتحاد.


وقدم أكثر من ٤٠ لاعبا عريضة موقعة للاتحاد مطالبين بإعادة الأمور لما كانت عليه لكن إدارة الاتحاد رفضت وطالبت بدفع بدل الاستخدام بالساعة ، الأمر الذي يجده اللاعبون فوق قدراتهم المالية.


لذا طالبوا أصحاب الأمر بالتدخل من وزارة الشباب واللجنة الاوليمبية لإعادة الأمر على ما كان عليه.


 




 

 


 

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