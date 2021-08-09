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الإثنين، 09-08-2021 12:56 م

لا توجه بتأجيل قروض البنوك

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مبالغ مالية أردنية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - على ضوء تساؤلات وردت موقع "الوكيل الإخباري " ، بشأن تأجيل قروض البنوك والأقساط ، فإنه لا يوجد توجّه بهذا الشأن ، نتيجة لفتح القطاعات الاقتصادية، بعد قرار حكومي .

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ومن جهته لفت مصدر مطلع ، الاثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن قرار تأجيل القروض في وقت سابق من البنك المركزي ، جاء بعد إغلاق القطاعات الاقتصادية المختلفة ، إثر جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الأردنيين.

 

وأشار المصدر إلى أن قرار تأجيل القروض "غير وارد" ، نتيجة لتحسّن الوضع الوبائي في المملكة ، وقرار الحكومة القاضي بفتح القطاعات تدريجيا  .

 

 




 

 


 

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