لا توجه بتأجيل قروض البنوك

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - على ضوء تساؤلات وردت موقع "الوكيل الإخباري " ، بشأن تأجيل قروض البنوك والأقساط ، فإنه لا يوجد توجّه بهذا الشأن ، نتيجة لفتح القطاعات الاقتصادية، بعد قرار حكومي .

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ومن جهته لفت مصدر مطلع ، الاثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن قرار تأجيل القروض في وقت سابق من البنك المركزي ، جاء بعد إغلاق القطاعات الاقتصادية المختلفة ، إثر جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الأردنيين.

وأشار المصدر إلى أن قرار تأجيل القروض "غير وارد" ، نتيجة لتحسّن الوضع الوبائي في المملكة ، وقرار الحكومة القاضي بفتح القطاعات تدريجيا .