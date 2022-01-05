الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب : 18 جهة رقابية محلية للانتخابات المقبلة

مراكز مطعوم فيروس كورونا الخميس - أسماء

العراق : هجوم يستهدف قاعدة عين الأسد الجوية

مدير مستشفى الطفيلة المدني: بدء استقبال المرضى نهاية تموز المقبل

لجنة الاوبئة توضح حول المتحور الجديد في فرنسا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

إدانة ممرضين اثنين بجرم تداول دواء دون ترخيص

انقطاع اتصال 6 عائلات أردنية بأبنائها في كازاخستان

حماية الحياة البرية تدعو المزارعين لتجنب المبيدات في مكافحة الأعشاب

الأربعاء، 05-01-2022 07:34 م

لا رحلات طيران مباشرة بين الأردن وكازاخستان التي تشهد اضطرابات

ggg


الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الأربعاء، إنه لا توجد رحلات طيران مباشرة بين الأردن وكازاخستان التي تشهد اضطرابات على خلفية رفع أسعار الغاز.

وأوضح لـ"المملكة" بشأن وجود رحلات مباشرة بين الأردن وكازاخستان، "لا توجد رحلات".

ولم يُطلب من هيئة تنظيم الطيران المدني ترتيب أي عملية إجلاء جوّي للأردنيين في كازاخستان بحسب مستو الذي قال إنه "في حال أي طلب من هذا النوع يتم ذلك الطلب لشركة طيران لتقوم بالإجلاء إذا لزم الأمر".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12022584657300829950

المستقلة للانتخاب : 18 جهة رقابية محلية للانتخابات المقبلة

وزارة الصحة

مراكز مطعوم فيروس كورونا الخميس - أسماء

12202113111817368011246

مدير مستشفى الطفيلة المدني: بدء استقبال المرضى نهاية تموز المقبل

12202127174532514283939

لجنة الاوبئة توضح حول المتحور الجديد في فرنسا

12022216451942702983

إدانة ممرضين اثنين بجرم تداول دواء دون ترخيص

w

انقطاع اتصال 6 عائلات أردنية بأبنائها في كازاخستان

أخبار متعلقة
12022513149457067782

الأردن يحذر مواطنيه في كازاخستان ويدعو لتجنب مناطق التجمعات

ffffffffff

ولي العهد يطمئن على جاهزية الدفاع المدني للشتاء

مبنى رئاسة الوزراء

مستو لـ الوكيل : تخفيض سعر فحص”PCR” بالمطارات والمعابر

M63A9334 - Copy

الطيران المدني: لم نُبلغ بإلغاء رحلات جوية

11202123133917798095707

مصدر يرجح تغيير على موعد صرف الرواتب الشهر الحالي

1220211518018260904463

مستو يؤكد إلزام القادمين إلى المملكة بنتيجة فحص كورونا سلبية