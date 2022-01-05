لا رحلات طيران مباشرة بين الأردن وكازاخستان التي تشهد اضطرابات

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الأربعاء، إنه لا توجد رحلات طيران مباشرة بين الأردن وكازاخستان التي تشهد اضطرابات على خلفية رفع أسعار الغاز.



وأوضح لـ"المملكة" بشأن وجود رحلات مباشرة بين الأردن وكازاخستان، "لا توجد رحلات".



ولم يُطلب من هيئة تنظيم الطيران المدني ترتيب أي عملية إجلاء جوّي للأردنيين في كازاخستان بحسب مستو الذي قال إنه "في حال أي طلب من هذا النوع يتم ذلك الطلب لشركة طيران لتقوم بالإجلاء إذا لزم الأمر".

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