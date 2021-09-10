لا زيادة على رواتب موظفي القطاع الحكومي

الوكيل الإخباري - تلقى "الوكيل الإخباري" تساؤلات حول حقيقة زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي ، وما إذا سيتم إعادة النظر بهيكلة علاواتهم.

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وفي ردّ على ذلك ، فإن مصدر رسمي مسؤول أكد في وقت سابق إلى أن الحكومة لن تقوم بإعادة هيكلة علاوات موظفي القطاع العام، وستُحافظ عليها كما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن بعض الوظائف ستُمنح ميّزات حسب طبيعة عمل الموظف، وبما يضمن أن يحافظ القطاع العام على الكفاءات.



وبيّن في تصريحات صحفية أن التعامل مع الرواتب والأجور يخضع للدراسة بشكل دقيق حسب طبيعة الوظيفة، وبحيث تحافظ على مصفوفة الرواتب بحيث لا تكون جاذبة ولا طاردة، مبيّنا أن القطاع العام يأخذ بعين الاعتبار رواتب العاملين في وظائف مماثلة في القطاع الخاص.

كما نفى المصدر ان يكون هنالك توجها لزيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي .