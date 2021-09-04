السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

'لا لإيقاف دورات العلم الشرعي' يتصدر تويتر

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السبت، 04-09-2021 11:38 ص

'لا لإيقاف دورات العلم الشرعي' يتصدر تويتر

الأوقاف


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #لا_لإيقاف_دورات_العلم_الشرعي عبر منصة تويتر اليوم السبت في المملكة .

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وطالب النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وزارة الأوقاف التراجع عن القرار لأهمية العلوم الشرعية لكل مسلم.


وعبروا عن رفضهم لبعض القرارات التي أعلنت عنها الحكومة ضمن بلاغ 44 . 


وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف عن إيقاف دورات العلوم الشرعية التي تقيمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم.

 

 


 




 

 


 

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