'لا لإيقاف دورات العلم الشرعي' يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #لا_لإيقاف_دورات_العلم_الشرعي عبر منصة تويتر اليوم السبت في المملكة .

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وطالب النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وزارة الأوقاف التراجع عن القرار لأهمية العلوم الشرعية لكل مسلم.



وعبروا عن رفضهم لبعض القرارات التي أعلنت عنها الحكومة ضمن بلاغ 44 .



وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف عن إيقاف دورات العلوم الشرعية التي تقيمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم.

#لا_لايقاف_دورات_العلم_الشرعي

لا حول ولاقوة إلا بالله لا حول ولاقوة إلا بالله September 4, 2021



وثقّل ميزانك وأكثر غرس الجنة :

• سبحان ﷲ • الحمدلله

• لا إله إلا ﷲ • ﷲ أكبر

• لا حول ولا قوة إلا بالله أودع في خزينة يومك ..وثقّل ميزانك وأكثر غرس الجنة :• سبحان ﷲ • الحمدلله• لا إله إلا ﷲ • ﷲ أكبر• لا حول ولا قوة إلا بالله #لا_لايقاف_دورات_العلم_الشرعي September 4, 2021