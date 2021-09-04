'لا لإيقاف دورات العلم الشرعي' يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #لا_لإيقاف_دورات_العلم_الشرعي عبر منصة تويتر اليوم السبت في المملكة .
وطالب النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وزارة الأوقاف التراجع عن القرار لأهمية العلوم الشرعية لكل مسلم.
وعبروا عن رفضهم لبعض القرارات التي أعلنت عنها الحكومة ضمن بلاغ 44 .
وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف عن إيقاف دورات العلوم الشرعية التي تقيمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم.
September 4, 2021
#لا_لايقاف_دورات_العلم_الشرعي— وميض البرق (@Salaita20) September 4, 2021
لا حول ولاقوة إلا بالله
أودع في خزينة يومك ..— nida matar (@NidaMatar) September 4, 2021
وثقّل ميزانك وأكثر غرس الجنة :
• سبحان ﷲ • الحمدلله
• لا إله إلا ﷲ • ﷲ أكبر
• لا حول ولا قوة إلا بالله#لا_لايقاف_دورات_العلم_الشرعي
#لا_لإيقاف_دورات_العلم_الشرعي— أصفر (@asfarsays) September 4, 2021
الكلام يطول والله لكن ما نقول غير الله متم نوره ولو كره الكافرون
طيب كانوا استنوا شوي بين اصدار القرارات 😅 #لا_لإيقاف_دورات_العلم_الشرعي— لين القدومية (@leenqadoumi) September 4, 2021
كأنهم زودوها شوي بقراراتهم #لا_لإيقاف_دورات_العلم_الشرعي— Aseel (@aseil96) September 3, 2021